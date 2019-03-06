 
مباشر

إيران.. عشرات المتعاقدين يتظاهرون في أصفهان بسبب تأخر رواتبهم

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljvs

أفاد مراسلنا في إيران بأن متقاعدين من شركة "فولاد مباركة" لصناعة الصلب في مدينة أصفهان تظاهرون مطالبين بدفع راتب الشهر الماضي ومكافأة العام الفارسي المقبل، بعد تأخر مستحقاتهم.

وتحرك عشرات المتقاعدون في أصفهان إحدى أكبر المدن الإيرانية متجهين نحو مقر البلدية مرددين شعار "اليوم يوم حداد.. رواتبنا باتت تحت عباءات رجال الدين".

وبعد ساعات من الاحتجاج نقلت وكالة أنباء فارس عن محمد جواد عسكري مدير صندوق التقاعد في الشركة قوله إنه وبعد متابعة حثيثة للأمر مع المسؤولين في وزارة الصناعة تم اليوم دفع رواتب المتقاعدين فقط من دون دفع مكافأة العام الجديد، مرجعا سبب تأخر دفع المستحقات إلى نقص في موارد الحكومة.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"آلو مشفى جنيف.. أعيدوا لنا بوتفليقة ليحاسب على البيتزا"