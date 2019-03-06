إيران.. عشرات المتعاقدين يتظاهرون في أصفهان بسبب تأخر رواتبهم

أفاد مراسلنا في إيران بأن متقاعدين من شركة "فولاد مباركة" لصناعة الصلب في مدينة أصفهان تظاهرون مطالبين بدفع راتب الشهر الماضي ومكافأة العام الفارسي المقبل، بعد تأخر مستحقاتهم.

وتحرك عشرات المتقاعدون في أصفهان إحدى أكبر المدن الإيرانية متجهين نحو مقر البلدية مرددين شعار "اليوم يوم حداد.. رواتبنا باتت تحت عباءات رجال الدين".

وبعد ساعات من الاحتجاج نقلت وكالة أنباء فارس عن محمد جواد عسكري مدير صندوق التقاعد في الشركة قوله إنه وبعد متابعة حثيثة للأمر مع المسؤولين في وزارة الصناعة تم اليوم دفع رواتب المتقاعدين فقط من دون دفع مكافأة العام الجديد، مرجعا سبب تأخر دفع المستحقات إلى نقص في موارد الحكومة.

المصدر: RT + وكالات