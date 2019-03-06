الأمم المتحدة تحذر الهند من "السياسات المثيرة للانقسام"

حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، ميشيل باشليه، الهند اليوم الأربعاء، من أن "السياسات المثيرة للانقسام" قد تقوض النمو الاقتصادي.

وقالت باشليه، في تقريرها السنوي لمجلس حقوق الإنسان، إن "الأجندات السياسية الضيقة تهمش الفئات المهددة في مجتمع لا يتسم بالمساواة".

وأضافت: "نتلقى تقارير تشير إلى زيادة المضايقات واستهداف الأقليات، لا سيما المسلمين، والأشخاص المنتمين لجماعات مهمشة ومحرومة مثل الداليت"، وفقا لوكالة "رويترز".

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ويبلغ عدد أفراد "داليت" حوالي 200 مليون، وهم بين أفقر فئات المجتمع الهندي، حيث توكل إليهم تقليديا المهمات التي يتعفف أبناء الطبقات الأخرى عن القيام بها.

ورغم الحماية القانونية، يمارس على الطبقات الدنيا في الهند تمييز ممنهج، ويحرم أفراد "داليت" من التعليم ومن فرص تحقيق تقدم اجتماعي.

المصدر: وكالات