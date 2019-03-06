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تقرير أمريكي: سلاح الجو الباكستاني لم يصل في الوقت المناسب

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تقرير أمريكي: سلاح الجو الباكستاني لم يصل في الوقت المناسب
Reuters
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كشف تقرير نشرته مجلة أمريكية أن سلاح الجو الهندي اتخذ احتياطات مكنته في 26 فبراير من الإغارة على معسكر في القسم الباكستاني من كشمير دون أن يتمكن الباكستانيون من اعتراضه.

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وأوضحت مجلة "المصلحة الوطنية" أن 12 طائرة هندية من طراز ميراج 2000 انطلقت بعد 12 يوما من التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة عسكرية هندية وتسبب في مقتل أكثر من 40 من الشرطة، باتجاه الخط الفاصل بين شطري كشمير على علو منخفض وسط الجبال المحيطة  للاختباء من أعين الرادارات الباكستانية.

وأشار تقرير شامل عن الأحداث الأخيرة التي وترت العلاقات بشدة بين الدولتين النوويتين، إلى أن أربع طائرات هندية مقاتلة من طراز "سو - 30" قامت بحراسة أسراب الميراج 2000، فيما تولت من الخلف طائرة من طراز "ERJ-145 Netra" رصد الأجواء الباكستانية تحسبا للمقاتلات الباكستانية الاعتراضية.

ونقلت أن طائرات الميراج الهندية أطلقت قنابل على خمسة أهداف بما فيها المعسكر المشتبه به على أطراف بلدة بالاكوت في باكستان.

وتنوعت القنابل الملقاة على الهدف بين موجهة بالليزر أو قنابل انزلاقية صنعت في إسرائيل وقنابل عالية السرعة مطورة هندية.

وتفيد التقارير بأن مقاتلات باكستانية من طراز "JF-17 Thunder" سارعت إلى اعتراض الطائرات الهندية المغيرة إلا أنه لم يكن أمامها الوقت الكافي لمنع الضربة الجوية.

المصدر: nationalinteres

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