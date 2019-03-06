إنقاذ أكثر من 80 مهاجرا قبالة جزيرة إيطالية

أنقذت السلطات المالطية 87 مهاجرا من قارب خشبي قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، ونقلوا إلى قاعدة بحرية في العاصمة فاليتا اليوم الأربعاء.

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وأفادت السلطات في مالطا بأن زورقا تابعا لها نقل المهاجرين في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بعد تعطل سفينة إيطالية أرسلت لإنقاذهم.

ودخلت إيطاليا في مشاحنات مع مالطا، أصغر دول الاتحاد الأوروبي، بشأن من الذي يتعين أن يستقبل المهاجرين الذين يعثر عليهم في عرض البحر المتوسط.

وقال رئيس وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) الشهر الماضي إن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي انخفض بحدة في 2018، ويتراجع للعام الثالث على التوالي.

مع ذلك، لا يزال آلاف المهاجرين يقتحمون رحلات الموت عبر المتوسط للوصول إلى ضفاف أوروبا فرارا من الفقر والصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يغذي حركة الهجرة غير الشرعية، وعمّقت التوترات السياسية وساهمت في صعود أحزاب اليمين المتطرف المناهضة للمهاجرين في مختلف أرجاء القارة العجوز.

المصدر: رويترز