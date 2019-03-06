أنقرة تعلن عن عمليات أمنية مشتركة مع طهران

صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بأن تركيا ستنفذ عمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني "بي كا كا".

وقال صويلو: "منظمة "بي كا كا" الإرهابية تعيش أسوأ أيامها، وسنقوم بعمليات أمنية مشتركة مع إيران ضدها".

إقرأ المزيد

وعبر صويلو عن شكره لطهران "على تعاونها في إنشاء جدار على الحدود بين البلدين"، كما أشار إلى أن هناك أقل من 700 مقاتل تابعين لـ"بي كا كا" داخل الأراضي التركية في الوقت الحالي.

وشدد الوزير التركي على أن بلاده تتخذ تدابير حقيقية على حدودها للحيلولة دون تسلل مسلحي "بي كا كا" إلى أراضيها، مشيرا إلى أن 12 مقاتلا فقط من "بي كا كا" تسللوا إلى داخل تركيا منذ مطلع يناير الماضي.

المصدر: "الأناضول"