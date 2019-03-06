 
مباشر
عاجل
لودريان: الجزائر دولة ذات سيادة ولدى شعبها الحق في اختيار قيادته

أنقرة تعلن عن عمليات أمنية مشتركة مع طهران

أخبار العالم

أنقرة تعلن عن عمليات أمنية مشتركة مع طهران
Reuters
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljr6

صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بأن تركيا ستنفذ عمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني "بي كا كا".

وقال صويلو: "منظمة "بي كا كا" الإرهابية تعيش أسوأ أيامها، وسنقوم بعمليات أمنية مشتركة مع إيران ضدها".

إقرأ المزيد
عسكري تركي في ديار بكر
مقتل 3 رجال أمن أتراك في اشتباك مع "بي كا كا"

وعبر صويلو عن شكره لطهران "على تعاونها في إنشاء جدار على الحدود بين البلدين"، كما أشار إلى أن هناك أقل من 700 مقاتل تابعين لـ"بي كا كا" داخل الأراضي التركية في الوقت الحالي.

وشدد الوزير التركي على أن بلاده تتخذ تدابير حقيقية على حدودها للحيلولة دون تسلل مسلحي "بي كا كا" إلى أراضيها، مشيرا إلى أن 12 مقاتلا فقط من "بي كا كا" تسللوا إلى داخل تركيا منذ مطلع يناير الماضي.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل ما زال بوتفليقة في سويسرا؟