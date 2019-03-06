الحكومة والمعارضة في نيكاراغوا تقرّان "خريطة طريق" للتسوية

أعلنت الحكومة والمعارضة في نيكاراغوا عن توصلهما لـ"خريطة طريق" ترسم سير المفاوضات لإخراج البلاد من أزمتها السياسية المحتدمة منذ أبريل.

وقال سفير الفاتيكان فالديمار سوميرتاغ الذي يتوسط بين الجانبين، إنّ "خريطة الطريق تمّ إقرارها"، تتويجا لمفاوضات استمرت خمسة أيام بين حكومة الرئيس دانيال أورتيغا والمعارضة الممثّلة بـ"التحالف المدني للعدالة والديموقراطية".

ومنذ أبريل 2018 يواجه أورتيغا (73 عاما) والذي يتولى السلطة منذ 2007 احتجاجات شعبية تطالب برحليه تخلّلتها أعمال عنف أوقعت 325 قتيلا على الأقل، حسب منظمات حقوقية.

وبدأت هذه التظاهرات احتجاجا على إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، لكنّها سرعان ما تحوّلت لحركة تطالب بتنحّي الرئيس المتهم بإرساء الدكتاتورية، على الرغم من تراجع حكومته عن مشروع إصلاح نظام الضمان.

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وفرضت الولايات المتحدة في نوفمبر عقوبات على أورتيغا وزوجته ونائبته ومستشاره للأمن القومي روزاريو موريللو.

ووصل أورتيغا إلى السلطة عام 1979 كقائد للمتمردين الساندينيين اليساريين الذين أطاحوا بدكتاتورية عائلة سوموزا التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة.

وترك السلطة عام 1990 ليعود إلى الرئاسة عام 2007، فيما تنتهي ولايته الرئاسية الحالية في يناير 2022.

المصدر: أ ف ب