جنرال أمريكي يدعو لمنع طائرات الشبح عن تركيا إن أتمت صفقة "إس-400" الروسية

دعا قائد القوات الأمريكية في أوروبا الجنرال كيرتس سكاباروتي إلى حرمان تركيا من الحصول على المقاتلات الأمريكية "إف -35" إذا اشترت منظومة "إس - 400" الصاروخية الروسية.

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وأكد أن منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية، تشكل خطرا على الطائرات الحربية "إف-35"، إضافة إلى عدم إمكانية دمجها مع أنظمة حلف شمال الأطلسي.

وقال:"إن كانت تركيا ستنصب على أراضيها "إس-400"، فهذا يشكل في المقام الأول مشكلة في العمل المشترك معها، إذ أن هذه المنظومة لا يمكن دمجها مع أنظمة حلف الناتو ولا مع أنظمة الصواريخ الدفاعية التابعة لنا".

وتابع: "المشكلة الثانية، متعلقة بطائرات "إف-35"، وأنا أعتقد أن هذه المنظومة تشكل أزمة بالنسبة لهذه الطائرات".

ووجه سكاباروتي نصيحة عسكرية للمشرعين الأمريكيين بـ"عدم إتمام موضوع طائرات الـ"إف-35" مع بلد يشغل منظومة روسية وخصوصا منظومة دفاعية جوية".

واعتبر أن الاختيار بين منظومة "إس-400" و"إف-35" سيكون قرارا مهما بالنسبة لتركيا، مرجحا أن تعيد أنقرة النظر في مسألة شراء المنظومة الدفاعية الجوية من روسيا.

المصدر: ترك برس