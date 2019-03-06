تفجير انتحاري قرب مطار جلال آباد في أفغانستان

أعلن مسؤول أفغاني، أن انتحاريا فجر نفسه صباح اليوم الأربعاء في مدينة جلال آباد عاصمة ولاية نانغارهار شرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم نانغارهار عطا الله خوجاني، إن الانتحاري فجر نفسه أمام مكتب شركة بناء قرب مطار مدينة جلال آباد، مضيفا أن فرق الأمن تبادلت إطلاق النار مع مسلحين بعد الانفجار.

فيما ذكرت وكالة "بارزاك" الأفغانية، أن الهجوم انتهى بنجاح قوات الأمن الأفغانية في القضاء على المسلحين الخمسة الذين هاجموا مبنى الشركة المجاورة للمطار.

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ووفقا لآخر التقارير، قتل نتيجة الهجوم ثلاثة من موظفي الشركة، وأصيب 6 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشهد أفغانستان مواجهات تكاد تتكرر يوميا بين قوات الشرطة والجيش الأفغاني من جهة، ومقاتلي حركة طالبان، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين ومن المدنيين.

المصدر: "رويترز"