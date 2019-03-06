تكذيب هندي للرواية الباكستانية عن الغواصة

كذّبت القوات البحرية الهندية الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام أمس، حول أن البحرية الباكستانية اكتشفت غواصة هندية قرب مياه باكستان الإقليمية وأجبرتها على المغادرة.

ووصف الأسطول الهندي، هذه الأخبار "بالترويج الدعائي"، الذي لا يستحق أي اهتمام أو تعليق.

وقال ممثل البحرية الهندية للصحفيين اليوم الأربعاء: "لا تولي البحرية الهندية اهتماما لمثل هذه الدعاية، وانتشار قطعنا البحرية بقي كما في السابق".

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وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن سلاح البحرية الوطني رصد غواصة هندية في المياه الدولية وأفشل محاولتها التسلل إلى المياه الإقليمية الباكستانية.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن هذه كانت المحاولة الثانية من نوعها للهند منذ 2016.

المصدر: نوفوستي