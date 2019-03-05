أنقرة: قبرص الشمالية لديها الحق في ثروات الجزيرة

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا، تتمتع بالحق، إلى جانب جمهورية قبرص، في الثروات الطبيعية للجزيرة.

وذكر أكار في كلمة ألقاها بعد إجرائه جولة تفقدية للقوات المشاركة في مناورات "الوطن الأزرق 2019" البحرية الكبرى، أن تركيا تتابع عن كثب التطورات السياسية والعسكرية المتعلقة ببحر إيجه وشرق المتوسط وجمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف: "قبرص التركية لها الحق أيضا في الثروات الطبيعية في الجزيرة، وعلى الجميع أخذ ذلك بعين الاعتبار، والتصرف وفقا له".

وأكد حرص تركيا على إيجاد حلول سلمية للمشاكل في هذه المنطقة، مشددا على أن بلاده قدمت كافة أشكال الدعم من أجل السلام والاستقرار فيها.

وأضاف: "لن يدوم أي قرار أو اتفاق متعلق بالمنطقة دون تركيا ولن يكون نافذا"، مؤكدا أن تركيا وقفت وستظل إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية.

ولفت أكار إلى أن مصادر الطاقة الجديدة شرق المتوسط رفعت من أهمية المنطقة.

يذكر أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين تركي في الشمال يشمل قرابة 37 بالمئة من أراضي الجزيرة، ويوناني في الجنوب، وذلك بعد أن أرسلت تركيا قواتها إلى شمال قبرص ردا على انقلاب عسكري في الجزيرة.

المصدر: الأناضول