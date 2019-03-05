الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات الجزائرية إلى احترام حق التظاهر

دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الجزائرية إلى احترام حق المواطن في التظاهر السلمي في البلاد التي تستمر فيها الاحتجاجات ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

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وقالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانتشيتش، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء: "فيما يتعلق بالمظاهرات، فإن حرية التعبير والتجمع مدرجة في الدستور الجزائري ونتوقع احترام هذه الحقوق".

وأكدت كوسيانتشيتش على "أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر"، مضيفة أن بروكسل ملتزمة "باستمرار وتعميق علاقاتنا من أجل خلق فضاء مشترك من الاستقرار والديمقراطية والازدهار".

وتعيش الجزائر منذ 22 فبراير الماضي على وقع الاحتجاجات الرافضة للعهدة الخامسة لبوتفليقة والتي لم تتوقف رغم تعهده بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وعدم الترشح فيها مع ضمان الانتقال السلس للسلطة، في غضون سنة واحدة، في حال إعادة انتخابه في الـ18 أبريل المقبل.

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وطالبت المعارضة الجزائرية، أمس الاثنين، بـ"تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة الشغور وتأجيل الانتخابات" المقررة في 18 أبريل.

المصدر: وكالات