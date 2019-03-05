الشرطة البريطانية تعثر على عبوات ناسفة بمطارين ومحطة قطارات في لندن

فتح قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية تحقيقا بعد العثور على 3 عبوات ناسفة بمطار "هيثرو" ومطار "لندن سيتي" ومحطة قطارات "واترلو" بالعاصمة لندن.

وأوضحت الشرطة البريطانية في بيان لها أن العبوات الناسفة يدوية الصنع وصغيرة الحجم، مضيفة أنها "تبدو قادرة على إشعال حريق صغير عند فتح الطرود الموضوعة فيها".

وأكدت الشرطة أنها تتعامل مع الحوادث "على أنها أحداث مرتبطة ببعض"، مشيرة إلى استمرار التحقيق "بشأن الدوافع".

كما قالت إن خبراء المتفجرات تعاملوا مع الطرود البريدية التي كانت تحتوي داخلها العبوات الناسفة للتخلص منها.

Officers from Counter Terrorism Command have launched an investigation after three suspicious packages were received at The Compass Centre #Hounslow, near #Heathrow Airport, London Waterloo Station and City Aviation House #Newham near City Airport https://t.co/Uuu3RfdNHa — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 5 марта 2019 г.

كما أكدت الشرطة أن حركة الطيران في المطارين وحركة القطارات في المحطة لم تتأثر بالحادث وتتواصل بشكل معتاد.

ولم يعتقل الأمن البريطاني بعد أحدا على ذمة التحقيق.

تقارير: الطرود المتفجرة أتت من جمهورية إيرلندا

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن الطرود المتفجرة مصدرها جمهورية إيرلندا، فيما أكدت الشرطة الإيرلندية أنها تساعد نظيرتها البريطانية في التحقيق.

جدير بالذكر أن مسألة الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا تعد أحد المواضيع الرئيسية في المفاوضات بين لندن وبروكسل حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتعود أهمية الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا التي لم ترسم منذ توقيع بريطانيا وجمهورية إيرلندا على اتفاق بلفاست عام 1998 والذي أنهى 30 عاما من العنف الطائفي بين الكاثوليك والبروتستانت، إلى أنها ستكون الحدود البرية الوحيدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد البريكست المقرر في مارس الجاري.

كما أن بريطانيا متخوفة من أن يتطلب خروجها من الاتحاد الأوروبي ترسيم الحدود فعليا مع إيرلندا وهو ما قد يسبب موجة جديدة من النزعة الانفصالية الإيرلندية.

المصدر: RT