بيونغ يانغ تخمد أحد مفاعلاتها الذرية

أكد جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية، أن بيونغ يانغ أخمدت مفاعلها بطاقة 5 ميغاواط، ضمن مجمعها الذري الرئيسي في "يونغبيون" شمالي العاصمة، منذ أواخر العام الماضي.

وأشارت استخبارات الجنوب خلال جلسة إحاطة للجنة الاستخبارات بالبرلمان، إلى أن "الأنفاق الواقعة تحت الأرض في موقع التجارب النووية الشمالي في بونغكيو- ري، لا تزال مغلقة وغير مأهولة منذ تدميرها في مايو الماضي".

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وأضافت: "معلومات الولايات المتحدة مطابقة لما نملكه من بيانات، لكننا لا نستطيع التعليق على مكان هذه المنشآت".

وأعلنت الاستخبارات أن السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدير نظاما شاملا للمراقبة، بهدف متابعة المنشآت الكورية الشمالية النووية والصاروخية، ومواقع تخصيب اليورانيوم التي يبدو أنها خضعت للمفاوضات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن.

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ويعد المفاعل الذي تبلغ طاقته 5 ميغاواط، أحد المواقع الرئيسية في مجمع "يونغبيون" الذري، وهو قادر على إنتاج الوقود المنضّب، الذي إذا ما أعيد تخصيبه يمكن أن ينتج سنويا من 5 إلى 7 كيلوغرامات من البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة، علما بأن 6 كيلوغرامات من البلوتونيوم تكفي لصنع قنبلة ذرية.

المصدر: يونهاب