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فنزويلا.. إصابة أفراد من الشرطة خلال أعمال شغب في كاراكاس

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فنزويلا.. إصابة أفراد من الشرطة خلال أعمال شغب في كاراكاس
Reuters Manaure Quintero
(صورة أرشيفية)
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قال مسؤول كبير في الشرطة الفنزويلية إن أربعة ضباط أصيبوا خلال أعمال شغب في كرنفال في العاصمة كاراكاس، أحدهم جراحه خطيرة نقل على إثرها للمستشفى.

وقال المسؤول من مكان الحادث لوكالة "تاس" الروسية: "أصيب ثلاثة من أفراد الشرطة بجروح طفيفة، وأصيب آخر بجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى"، واعتقل حوالي 10 أشخاص.

وقد اندلعت أعمال الشغب خلال الكرنفال، بعدما ألقى عشرات الشبان الحجارة على موظفي الحرس الوطني، عقب قيام أشخاص مجهولين يرتدون أقنعة كرنفال بإلقاء عدد من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه حشد في شارع لوس بروسيرس جنوب مركز كاراكاس.

وأدت هذه التصرفات إلى حالة من الذعر بين المحتشدين، الذين ما لبثوا أن غادروا المكان، وبدأت الشرطة باحتجاز المشاركين في أعمال الشغب.

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المصدر: تاس

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