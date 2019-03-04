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الكونغرس يطالب الإدارة الأمريكية بالكشف عن تفاصيل مباحثات ترامب مع بوتين

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الكونغرس يطالب الإدارة الأمريكية بالكشف عن تفاصيل مباحثات ترامب مع بوتين
Sputnik SERGEI GUNEEV
بوتين وترامب في هلسنكي يوم 16 يوليو 2018
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طالب رؤساء 3 لجان في مجلس النواب الأمريكي البيت الأبيض ووزارة الخارجية بالكشف عن تفاصيل مباحثات الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان مشترك لرؤساء لجان شؤون الاستخبارات والخارجية وشؤون رقابة الوثائق المتعلقة بلقاء ترامب مع بوتين، أنهم يطالبون بتقديم الوثائق المتعلقة بلقاء ترامب مع الرئيس الروسي.

ويسعى أعضاء الكونغرس إلى الاستماع إلى شهادات مسؤولين في الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض في هذا الشأن.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في يناير الماضي أن ترامب سعى لإخفاء تفاصيل مباحثاته مع بوتين، التي أجراها على هامش قمة العشرين في هامبورغ الألمانية في صيف عام 2017.

وحسب الصحيفة، فإن ترامب استحوذ على أوراق المترجم الذي كان يحضر الاجتماع.

وفي وقت لاحق نفى ترامب محاولته إخفاء تفاصيل مباحثاته مع بوتين.

المصدر: تاس

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