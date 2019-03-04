بالصور.. شارب الطيار الهندي المحرر أصبح موضة في بلاده
عقب تسليم باكستان الطيار الهندي إلى بلاده، أصبح بطلا، واكتسبت صورته انتشارا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي حتى بدأ الشباب بقص شواربهم على طريقته.
The latest fashion trend #Abhinandanmoustache😍 pic.twitter.com/CTgDTd6WIc— Shalini Jamwal (@ShaliniJamwal32) March 2, 2019
وهبط الطيار أبهيناندان فارثامان على الجزء الواقع تحت سيطرة باكستان من أراضي ولاية كشمير المتنازع عليها، بعد أن قفز بمظلته من الطائرة الأسبوع الماضي على خلفية احتدام التوترات في المنطقة.
Inspired by #Abhinandan#moustache#Joshpic.twitter.com/9LCk9vzov9— Aditya Swaminathan (@aditya_swami) March 3, 2019
ونشرت وزارة الإعلام الباكستانية في أعقاب القبض على الطيار، مقاطع فيديو، يظهر فيها وهو هادئ ويشرب الشاي.
@reublic@majorgauravarya Just heard you saying handlebar moustaches will be back. Here is my tribute to Wing Commander #Abhinandan and #IAFpic.twitter.com/ISioYFy1wB— ŤíñŤíñ (@nbcrazy) March 1, 2019
وفي نهاية المطاف عاد الطيار إلى الهند بعد أن قررت باكستان تسليمه إلى الهند.
Aapka #Abhinandan hai.. Proud of you solider !! #AbhinandanLook#AbhinandanMoustachepic.twitter.com/N0XEsUZZVh— Rohit (@rohitfedup) March 2, 2019
يذكر أن التصعيد الأخيرة بين الهند وباكستان في ولاية كشمير وقع في أعقاب هجوم انتحاري استهدف حافلة للجنود الهنود، واتهمت نيودلهي باكستان بإيواء الإرهابيين.
المصدر: RT