سلاح الجو الهندي يسقط طائرة باكستانية بلا طيار
ذكرت تقارير إعلامية هندية أن سلاح الجو الهندي أسقط اليوم الاثنين طائرة باكستانية بلا طيار اخترقت المجال الجوي الهندي قرب ولاية راجستان.
وأفادت وكالة الأنباء ANI نقلا عن مصادر عسكرية هندية بأن المضادات الجوي الهندية رصدت الطائرة المسيرة الباكستانية أثناء قيامها بمهام استطلاع لمواقع عسكرية في منطقة صحراوية بولاية راجستان الهندية.
وأضافت التقارير أن الطائرة الباكستانية أسقطت بواسطة صاروخ "جو-جو" أطلقته مقاتلة من نوع Su-30 MKI تابعة للقوات الجوية الهندية.
BREAKING: Top sources say unidentified Pak aircraft (likely drone) violated airspace around 11.30am at int’l border in Rajasthan. IAF jet scrambled, engaged with air-to-air missile, debris fell near Pak sand dune feature called MW Toba (not Fort Abbas). *OFFICIAL WORD awaited*— Shiv Aroor (@ShivAroor) 4 марта 2019 г.
المصدر: RT