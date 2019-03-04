 
مباشر

الخارجية الهولندية تستدعي سفيرها في إيران بعد طرد طهران موظفين في السفارة

أخبار العالم

الخارجية الهولندية تستدعي سفيرها في إيران بعد طرد طهران موظفين في السفارة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljen

استدعت الخارجية الهولندية اليوم الاثنين سفيرها في إيران ردا على طرد طهران لموظفين هولنديين من السفارة.

إقرأ المزيد
وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك
وزير خارجية هولندا: إيران تقف وراء عمليتي اغتيال سياسيتين في 2015 و2017

وقال وزير الخارجية ستيف بلوك في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، "قررنا استدعاء السفير في طهران للتشاور.. القرار يعود لطرد طهران اثنين من موظفي السفارة الهولندية.. هذا غير مقبول".

وكان وزير الخارجية الهولندي اتهم السلطات الإيرانية في شهر يناير الماضي بالوقوف وراء عمليتي اغتيال سياسيتين تعودان إلى عامي 2015 و2017، بناء على مؤشرات اعتبر أنها تدل على تورط إيران في اغتيال اثنين من الرعايا الهولنديين من أصل إيراني في (مدينة) آلميره عام 2015 وفي لاهاي عام 2017.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السياسي أم الميكانيكي.. من هو رشيد نكاز الحقيقي؟