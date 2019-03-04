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مقتل 4 أمريكيين وكيني واحد بتحطم مروحية في كينيا

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مقتل 4 أمريكيين وكيني واحد بتحطم مروحية في كينيا
Globallookpress Ding Haitao
آثار تحطم مروحية في كينيا (صورة أرشيفية)
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لقي أربعة أمريكيين وطيارهم الكيني مصرعهم في تحطم مروحية كانوا يستقلونها، بعد إقلاعها من جزيرة نائية في بحيرة توركانا شمال غربي كينيا.

وذكرت الشرطة الكينية على تويتر أن الطائرة سقطت في المتنزه الوطني بجزيرة سنترال آيلاند حوالي الساعة الثامنة مساء الأحد بالتوقيت المحلي وقتل كل من كانوا على متنها.

من جهته، قال المدير العام لهيئة الطيران المدني في كينيا جيلبرت كيبي، إن طائرتي هليكوبتر أقلعتا من الجزيرة مساء الأحد متجهتين إلى معسكر لوبولو على البر الرئيسي، وأضاف: "للأسف، فقدت إحدى الطائرتين وانقطع الاتصال بها بعد الإقلاع بفترة وجيزة وتحطمت على الجزيرة"، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ عثرت على الحطام في وقت مبكر من صباح اليوم.

ولم يعرف بعد سبب الحادث، كما لم تفصح الشرطة عن هوية القتلى وقالت إن عليها إبلاغ أقاربهم أولا.

وجاء الحادث بعد أقل من شهر على مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أمريكيين بتحطم طائرة غربي كينيا.

المصدر: "رويترز"

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