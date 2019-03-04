دكّا تعدم مواطنا أدين بالسطو على دبلوماسي سعودي وقتله

أعدمت السلطات البنغالية شنقا اليوم مواطنها المدعو سيف الإسلام المدان بتزعّم عصابة سطت على دبلوماسي سعودي وقتلته سنة 2013 في دكّا.

وأكدت الشرطة أن المدان البالغ 30 عاما قد أعدم شنقا اليوم تنفيذا لحكم وجاهي غير قابل للطعن.

وقتل الدبلوماسي السعودي خلف العلي (45 عاما) بإطلاق النار عليه في الحي الدبلوماسي في دكا أمام شقته المستأجرة هناك، وتوفي لاحقا في المستشفى.

المصدر: وكالات