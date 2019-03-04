مقتل 10 من رجال الأمن الأفغان بهجوم لطالبان شمالي البلاد

لقي 10 أفراد من الأمن الأفغاني مصرعهم بهجوم شنه مسلحون من حركة طالبان على نقطة تفتيش في منطقة إمام صهيب بمقاطعة قندوز شمالي أفغانستان.

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وقال حاكم المنطقة محبوب الله سعيدي: "متمردو طالبان شنوا هجوما واسعا على نقطة تفتيش في حي كرغان بمنطقة إمام صهيب صباح اليوم وقتلوا 10 من رجال الأمن"، مشيرا إلى أن نحو 10 آخرين من رجال الأمن أصيبوا بجروح في الهجوم، وأن عددا من مسلحي طالبان أصيبوا في الاشتباكات.

المصدر: "شينخوا"