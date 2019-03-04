مقتل 5 جراء سقوط مروحیة إنقاذ إیرانية في خوزستان غرب إيران

لقي خمسة أشخاص مصرعهم جراء سقوط مروحیة إنقاذ تابعة لجامعة العلوم الطبیة الإیرانیة ظهر الیوم الاثنین، فی محافظة جهارمحال وبختیاري جنوب غرب إیران.

وقال جعفر مرداني، المساعد السیاسي والأمني لمحافظ جهار محال وبختیاري، إن المروحیة سقطت فی منطقة سرتشنیز التابعة لقضاء كیار غرب البلاد، وأدى الحادث إلى مقتل طاقم المروحیة المكون من خمسة أشخاص".

وبحسب مراسلنا، المروحية كانت متجهة لتقديم مساعدة لإمرأة حامل في مدينة كرد في تلك المنطقة.

والقتلى هم اثنان من أطباء الإسعاف بينما الثلاثة الآخرون هم قائد المروحية ومساعداه.

وقال رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية إنه تم إرسال مروحية نظرا لوعورة الطرق الجبلية وعدم إمكانية إرسال سيارة إسعاف إلى تلك المناطق، مضيفا أن المروحية سقطت بين الجبال من دون معرفة أسباب سقوطها.

المصدر: "إرنا"، RT