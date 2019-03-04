مكتب خامنئي يكشف للمرة الأولى توصياته للحكومة صيف 2017

نشر مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي للمرة الأولى توصيات المرشد للحكومة صيف 2017 بعدم انتظار المقترحات الأوروبية والمضي قدما بما يخدم مصالح الشعب الإيراني.

ووردت هذه التوصيات في شريط مصور تحت عنوان "لا تضيعوا الوقت في انتظار أوروبا"، أكد فيها المرشد على ضرورة متابعة البلاد أعمالها بجدية دون انتظار أحد.

وقال خامنئي في هذه التوصيات: "سابقا فوضنا مشاکل البلاد الاقتصادية للاتفاق النووي، لكن ذلك لم يحل هذه المشاكل ولم يسهم في حلها، والشعب أصبح مرهونا بالاتفاق النووي، لذا وعندما أعلن الرئيس الأمريكي أنه بصدد الانسحاب من الاتفاق النووي، وهذا الأمر استمر لفترة، شهدت السوق المحلية اضطرابات، فيما نحن راهنا على الاتفاق ورهنا الشعب به".

وأشار المرشد إلى ضرورة التحرك قدما دون انتظار "حزمة المقترحات الأوروبية".

وأضاف أن أوروبا مجبرة على تقديم هذه الحزمة لكن يتوجب على الحكومة عدم التعويل عليها وعدم وضعها كأساس في قضايا البلاد، موصيا الحكومة بالمضي قدما في تطوير اقتصاد البلاد ضمن القدرات الحالية وعدم ربط هذه المسيرة بمسائل خارج سيطرة إيران.

المصدر: "مهر"