طهران: لاصحة لما يشاع عن نص استقالة ظريف

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن ما تم نشره الأسبوع الماضي في بعض المواقع حول نص استقالة وزير الخارجية، هو أجزاء مقتطعة من النص تم التلاعب بها وتفتقر للمصداقية.

وأضاف قاسمي حول تغريدة أحد أعضاء البرلمان في ما يتعلق بنص استقالة ظريف: "حتى الآن، لم ينشر النص الكامل والدقيق لاستقالة وزير الخارجية الأسبوع الماضي، والتي لم يوافق عليها رئيس الجمهورية... ما تم بثه في بعض المواقع منذ الأسبوع الماضي، كان أجزاء انتقائية ومزيفة من نص الاستقالة وتفتقر إلى المصداقية".

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ووفقا لقاسمي، فإن النص المنشور على المواقع أبعد ما يكون عن كل الحقائق الواردة في النص الأصلي.

وأضاف أنه ليس لديه معلومات حول كيفية ظهور هذه الأجزاء المقتطعة من نص الرسالة والتي تم التلاعب بها بالنسبة لموضوع الاستقالة، وليست لديه الخبرة اللازمة بهذا الخصوص، ولكن حتى الآن، فإن النص الكامل لاستقالة وزير الخارجية لم يوضع بتصرف أي من وسائل الإعلام.

وكان عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علي رضا رحيمي قد كتب على "تويتر"، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يخضع للرقابة والتنصت.

وأضاف: "الدكتور ظريف يعلم أن بريده الإلكتروني مخترق وتم التنصت على رسالة استقالته التي بعثها لرئيس الجمهورية ونشرها في عدة مواقع، لكنه لا يقول شيئا لأنه اعتاد على ذلك ولا يعتبر ذلك أمرا هاما. علي رضا رحيمي عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان".

وجاء تأكيد النائب الإيراني هذا، في معرض تعليقه على تسريب فحوى الرسالة التي بعث بها ظريف إلى الرئيس حسن روحاني طالبا منه الاستقالة تزامنا مع زيارة قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران وأشيع حينها أنه لم يتم التنسيق مع ظريف بشأنها.

المصدر: "إرنا"