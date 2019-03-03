"إنستغرام" يعاقب أمير عبد اللهيان على تضمانه مع حسن نصر الله

حذف موقع "إنستغرام" تدوينة نشرها أمير عبد اللهيان المستشار الخاص لرئيس البرلمان للشؤون الدولية الإيرانية، تضامن فيها مع الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وكتب عبد اللهيان على "تويتر": "حرية التعبير بنموذجها الغربي!!!، كنت قد نشرت قبل يومين على "إنستغرام" صورة للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وبطل محاربة الإرهاب، فتم حذف الرسالة وإرسال تحذير لي".

آزادي بيان از نوع غربي؟!!!!

پست اينستاگرامي زير را دو روز پيش با تصويري از #سيد_حسن_ نصرالله دبيركل #حزب الله لبنان و قهرمان مبارزه با #تروريسم گذاشتم. اينستاگرام آن را حذف كرد و اين هشدار را داد. pic.twitter.com/IqFZz0Saj0 — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) ٣ مارس ٢٠١٩

وذكرت وكاله أنباء "إيسنا" الإيرانية إن تطبيق "إنستغرام" حذر عبد اللهيان وهدد بإغلاق صفحته بشكل نهائي في حال عاود انتهاك قوانين التطبيق.

وكان عبد اللهيان قد عبّر في "إنستغرام" عن تضامنه مع نصر الله بعد أيام من تصنيف بريطانيا للجناح السياسي لحزب الله في لائحة الإرهاب.

وأرفق عبد اللهيان بما كتب صورة لنصر الله، وأضاف: "يعتبر حزب الله أكبر لاعب إقليمي في محاربة الإرهاب. ينبغي على العالم أن يشكر حزب الله اللبناني على دوره البناء. كان من الأفضل لبريطانيا أن تضع على لائحة الإرهاب بعض الدول الراعية للإرهاب بدلا من حزب الله".

المصدر: وكالات