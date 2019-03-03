البرلمان الإيراني يتبنّى مشروع قانون ينذر بتغييرات في قيادته

تبنى البرلمان الإيراني مشروع قانون طرحه النائب حسين أمير خامكاني، يمنع نواب البرلمان من الترشح لأكثر من ثلاث ولايات.

وأفاد مراسلنا بأن النائب محمد رضا بادامجي اعتبر القانون فرصة لمنح الشباب والجيل الجديد إمكانية الترشح للوصول إلى البرلمان خلال الانتخابات المزمعة العام المقبل.

كما وصف النائب محمد دهقاني عضو اللجنة القضائية في البرلمان القانون بأنه مخالف للدستور، مشيرا إلى أن الدستور حدد فترة رئاسة الجمهورية بثماني سنوات متتالية، بينما لم يتعرض لفترة شغل منصب النائب في البرلمان.

ويحتاج مشروع القانون الجديد للمصادقة في مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون قبل أن يصبح نافذا.

ويمنع مشروع القانون 34 نائبا في البرلمان من الترشح خلال انتخابات العام المقبل، أبرزهم رئيس البرلمان الحالي علي لاريجاني ونائبه علي مطهري، وكاظم جلالي رئيس لجنة الدفاع في البرلمان، إضافة إلى نواب بارزين مثل حسين نقوي حسيني وعلاء الدين بروجردي وسيامك مره صدق النائب عن الأقلية اليهودية.

المصدر: RT