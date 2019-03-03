شمخاني يحذر من ثورات في الدول المتحالفة مع واشنطن في المنطقة

حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني من اندلاع ثورات شعبية في دول المنطقة المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وقال شمخاني: "لن يكون أمام أمريكا والدول المتحالفة معها في المنطقة سوى الهزيمة. وإذا استمرت دول المنطقة في سياسة التحالف مع واشنطن، فإننا نتوقع تعرضها لاندلاع ثورات شعبية".

وأضاف: "الولايات المتحدة والغرب والدول الرجعية في المنطقة تستأجر عناصر إرهابية ومرتزقة لضرب جذور المقاومة في سوريا والعراق واليمن"، مؤكدا أن "إيران ستنتصر على ترامب وسياسة العقوبات الأمريكية".

وأشار شمخاني إلى أن "الجيش السوري والحشد الشعبي وأنصار الله والمقاتلين الإيرانيين أثبتوا أن الغرب ليس مركز العالم، وأن القوة الأمريكية نمر من ورق قابل للانهيار".

المصدر: RT