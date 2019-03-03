تظاهرات مؤيدة ومعارضة لنتنياهو في تل أبيب

خرجت تظاهرات مؤيّدة وأخرى معارضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت في تلّ أبيب، عقب إعلان النائب العام نيّته توجيه تهم بالفساد لنتنياهو.

وتظاهر أنصار نتنياهو وسط تل أبيب، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية وحاملين لافتات كتب عليها "نتنياهو الشعب معك" و"نتنياهو رئيس وزراء بلادي".

وعملت الشّرطة على الفصل بين المشاركين في هذه التظاهرة، ومعارضين لرئيس الوزراء رفعوا لافتات تدعو نتنياهو إلى ترك منصبه وكتبوا عليها: "حان الوقت لرحيلك يا نتنياهو" و"وزير الجريمة"، حسب مصوّر وكالة "فرانس برس".

Hundreds call for Netanyahu's resignation in Tel Aviv protest https://t.co/lAMFRYdCgG — Haaretz.com (@haaretzcom) 2 марта 2019 г.

وفي الرملة قرب تلّ أبيب، علّق ناشطو حزب العمّال المعارض على جدار سجن معسياهو لافتة كبيرة كتبوا فيها: "نتنياهو... إسرائيل تشعر بالعار".

Domestic Protest Erupts In #Israel as Supporters & Opponents Of Netanyahu Clash over his political Turmoil that has rocked the tiny Nation (Must Watch) 🎥 pic.twitter.com/LwggCFqMyi — Xavier Jones (@truestory24) 3 марта 2019 г.

وأدّت التظاهرات إلى تعطيل حركة المرور قرب المقر الرسمي لرئيس اوزراء، حيث كان فريق معارضيه يحتجّ على مساعي نتنياهو لإدخال حزب يميني متطرف متهم بالعنصرية إلى الكنيست.

وقال نتنياهو بعد إعلان النائب العام مخاطبا أنصاره: "أنوي أن أواصل خدمتكم، بصفتي رئيسا للوزراء، ولسنوات أخرى عدة".

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يذكر أن نتنياهو الذي ترشح لولاية خامسة بعد نحو 13 عاما في السلطة، ليس ملزما قانونيّا بالتنحّي بعد اتهامه، إلا إذا أدين واستنفد كل الاستئنافات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت قد قضى عقوبة في سجن معسياهو بعد الحكم عليه بالسجن بتهمة الفساد.

الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف هو الآخر، أودع سجن معسياهو بعد إدانته بجرائم اغتصاب وجرائم جنسيّة أخرى.

المصدر: أ ف ب