نائبة مادورو لـRT: عينا محامين لإعادة أصولنا المجمدة في أوروبا

أعلنت الرئاسة الفنزويلية أن الحكومة بدأت عملية قانونية، عينت بموجبها محامين لإعادة أصول البلاد المجمدة في أوروبا، ومخزون الذهب المصادر من جانب بنك إنجلترا.

وقالت دلسي رودريغيز النائبة التنفيذية للرئيس الفنزويلي، في مقابلة مع قناة RT التلفزيونية: "فيما يخص الوضع مع أوروبا، حيث تم تجميد الحسابات الفنزويلية، بدأنا بالفعل إجراءات قانونية محددة، عينا محامين للدفاع عن مصالحنا.. هذا ينطبق بشكل خاص على الذهب الذي تمت مصادرته في بنك إنجلترا".

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وقد نقلت وكالة "بلومبيرغ" يوم الثلاثاء الماضي، عن مصدر بريطاني قوله إن القرار بعدم السماح لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بسحب الذهب الفنزويلي تم بعد أن قام مسؤولون أمريكيون كبار، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس للأمن القومي جون بولتون بالضغط على زملائهم في المملكة المتحدة لمنع وصول الأصول المالية الخارجية إلى مادورو.

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يحاولون الآن إرسال أصول أجنبية إلى خوان غوايدو، الذي نصب نفسه قائما مؤقتا بأعمال رئيس فنزويلا، من أجل زيادة فرص السيطرة على الحكومة.

وأضافت الوكالة أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الفنزويلي يصل إلى 8 مليارات دولار. ويوجد جزء من هذه الأصول في بنك إنجلترا، فيما لا يعرف أين يوجد الجزء المتبقي.

المصدر: RT