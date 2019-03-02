طائرة تصدم ناطحة سحاب في فلوريدا الأمريكية

اصطدمت طائرة خاصة صغيرة بمبنى سكني في ولاية فلوريدا الأمريكية، مما أدى إلى مقتل الطيار، حسب CBS4 Miami.

وذكرت القناة أن الطائرة كانت تستخدم لأغراض دعائية.

One dead after banner plane crashes in Florida https://t.co/ew0NXvrrVn — Jennifer Ethridge❄️Ω (@jethridge71) ١ مارس ٢٠١٩

وقال رئيس فرق الدفاع المدني في المدينة ستيفن جولان، إن "الطائرة الدعائية اصطدمت بمبنى شاهق بين الطابقين الـ16 والـ17، وسقطت قرب المجمع.. وقتل قائدها".

المصدر: نوفوستي