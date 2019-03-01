مصادر: واشنطن وسيئول تقلصان حجم مناوراتهما العسكرية المشتركة

تعتزم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تقليص نطاق التدريبات العسكرية الكبرى المشتركة التي تنفذانها في فصل الربيع.

وتنفذ القوات المسلحة الأمريكية والكورية الجنوبية في فترة نهاية فبراير إلى منتصف أبريل من كل عام المناورات العسكرية المشتركة الواسعة النطاق Foal Eagle وKey Resolve التي يشارك فيها الآلاف من عناصر القوات البرية والجوية والبحرية والخاصة من البلدين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها أن القرار بتبديل المناورات هذه بأخرى محدودة الحجم قد اتخذ قبل القمة التي جمعت هذا الأسبوع في فيتنام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وأضاف المصادر أن الإعلان الرسمي بالشأن تقليص نطاق المناورات سيكون في الأيام المقبلة.

ومنذ القمة الأولى بين ترامب وكيم التي جرت في يونيو الماضي بسنغافورة، علقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تنفيذ عدد من التدريبات العسكرية المشتركة، بينها Freedom Guardian، بغية تحفيز المفاوضات حول نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

المصدر: رويترز