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تشاووش أوغلو يعلق على صفقة "باتريوت" المحتملة مع واشنطن

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تشاووش أوغلو يعلق على صفقة
AFP JACK GUEZ
صواريخ "باتريوت" الأمريكية (صورة من الأرشيف)
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صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن أنقرة تجري مباحثات مع واشنطن لشراء أنظمة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي.

وقال الوزير التركي: "حصل رد إيجابي من الأمريكيين على الرسالة الأخيرة التي بعثنا بها بشأن مسألة باتريوت، قبل سنتين، والمباحثات قد بدأت".

وقبل ذلك نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤولين تركيين رفيعين، طلبا عدم ذكر اسميهما، أن تركيا رفضت المقترح الأمريكي بشأن بيع أنظمة "باتريوت" لأنقرة بشرط تخليها عن شراء أنظمة "أس 400" الروسية.

وحسب المسؤولين، فإن الإدارة الأمريكية قدمت مقترحها قبل 15 فبراير الماضي، وقالت تركيا إنها لا تستطيع قبوله.

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وتسعى واشنطن لإقناع تركيا بالتخلي عن صفقة شراء أنظمة "أس 400" للدفاع الجوي من روسيا، والتي توصلت إليها موسكو وأنقرة في عام 2017. وهددت واشنطن بفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها الأنظمة الروسية.

جدير بالذكر أن تركيا توجهت إلى روسيا بطلب لشراء "أس 400" بعد فشل مفاوضاتها مع الولايات المتحدة لشراء أنظمة "باتريوت".

المصدر: وكالات

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