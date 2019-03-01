المبعوث الأمريكي: روسيا والصين ستفقدان استثماراتهما في فنزويلا

أكد المبعوث الأمريكي لفنزويلا إيليوت أبرامز أن بلاده ستتخذ خطوات لزيادة ضغطها على حكومة نيكولاس مادورو ودعما للمعارض خوان غواديو، زاعما أن روسيا والصين ستفقدان استثماراتهما هناك.

وجاءت هذه التصريحات أثناء مؤتمر صحفي عقده أبرامز اليوم الجمعة عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد السلطات الفنزويلية طالت 6 مسؤولين أمنيين فنزويليين.

وأكد أبرامز دعم الولايات المتحدة لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في الـ23 من يناير الماضي.

وأضاف أن بلاده تتبع "سياسة الضغط السياسي والاقتصادي والمالي والدبلوماسي على نظام مادورو دعما لغوايدو"، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ خطوات أخرى لتقويض سلطة مادورو، منها العقوبات وإلغاء تأشيرات وجهود دبلوماسية وغيرها.

وقال أبرامز في إجابته على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن قلقة من فقدانها المحتمل لزخم الأحداث في فنزويلا، نظرا إلى أن مادورو لا ينوي التخلي عن السلطة، إن "غوايدو يصبح شخصية معروفة وطنية أكبر وأكبر"، معتبرا أن "ولاية مادورو ستنتهي في أي حال من الأحوال".

وأضاف أن "الشعب الفنزويلي يرغب في الفرار من الديكتاتورية.. وجميع الخيارات مطروحة".

ونفى أبرامز أن تكون الولايات المتحدة تستعد لتحقيق سيناريو التدخل العسكري في فنزويلا.

وحذر أبرامز السلطات الفنزويلية من اعتقال غوايدو الذي غادر بلاده إلى كولومبيا وباراغواي رغم حظر كاراكاس السفر عليه.

وقال: "إذا اعتقلته السلطات بعد عودته، فستكون هناك ردود أفعال واسعة من الفنزويليين والمجتمع الدولي".

أبرامز: روسيا والصين ستفقدان استثماراتهما في فنزويلا

كما قال أبرامز إن روسيا تقدم دعما سياسيا واقتصاديا لفنزويلا عبر مادورو، زاعما أن البلاد "لن تتعافى في عهد مادورو.. وروسيا والصين ستفقدان استثماراتهما" هناك.

وتوقع الدبلوماسي الأمريكي ألا تزيد موسكو وبكين من حجم دعمهما المالي لفنزويلا في الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدعم السياسي والدبلوماسي من روسيا والصين يساعد السلطات الفنزويلية.

المصدر: RT + وكالات