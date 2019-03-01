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لافروف: مستعدون للمساهمة في خفض التصعيد بين باكستان والهند

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لافروف: مستعدون للمساهمة في خفض التصعيد بين باكستان والهند
Sputnik ILYA PITALEV
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي عن استعداد موسكو للمساهمة في تخفيض التصعيد بين باكستان والهند.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب المكالمة الهاتفية، اليوم الجمعة، أن الوزيرين "بحثا الوضع في جنوب آسيا على خلفية التصعيد بين باكستان والهند".

وأكد الجانب الروسي على "ضرورة التزام جميع البلدان بالاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب والتعاون من أجل تطبيقها"، مشيرا إلى إمكانية استخدام الآلية الإقليمية لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون لهذا الغرض.

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وأضاف البيان أن "موسكو أكدت استعدادها للمساهمة في تخفيض التصعيد، وكذلك عدم وجود بدائل عن الوسائل السياسية والدبلوماسية لتسوية أي خلافات بين إسلام آباد ونيودلهي".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الاتصال الهاتفي تم بمبادرة من الجانب الباكستاني.

المصدر: RT

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