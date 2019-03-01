لوكاشينكو يعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية البيلاروسية عام 2020

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي يرأس البلاد منذ عام 1994، عن نيته الترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020.

وقال لوكاشينكو للصحفيين اليوم الجمعة: "انطلاقا من الحالة الراهنة للبلاد، من غير الممكن ألا أترشح لمنصب الرئيس. سأترشح، لكن كل شيء قد يتغير، وبإمكانكم (الناخبين) الإدلاء بأصواتكم لمرشح آخر، هذا شيء طبيعي".

وأوضح أنه يعتزم المشاركة في السباق الانتخابي حتى لا يتهمه أحد بأنه "هرب في لحظة عصيبة" بالنسبة للبلاد.

وأكد لوكاشينكو أنه لا يخطط لخوض حملة انتخابية، لأن الجميع في بلاده يعرفه كونه يعمل في منصب الرئيس منذ مدة طويلة.

وشدد الرئيس البيلاروسي على أنه لا ينوي الاحتفاظ بالسلطة أو تسليمها لأبنائه.

تجدر الإشارة إلى أن لوكاشينكو حصل على أكثر من 83 بالمئة من أصوات الناخبين في انتخابات 2015، مقابل 4.42 حصدتها أقوى منافسيه، تاتيانا كوروتكيفيتش.

المصدر: وكالات





