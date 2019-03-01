للمرة الثالثة.. طائرات الحكومة الألمانية تخيب الآمال!

علق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مالي الجمعة جراء مشاكل تقنية في طائرته، في الحلقة الأخيرة من سلسلة الحوادث التي تعرض لها أسطول الحكومة.

وأفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية أن ماس، الذي شملت جولته في غرب إفريقيا سيراليون، وبوركينا فاسو، ومالي، علق في باماكو بينما يتوقع أن يعود إلى برلين في وقت لاحق الجمعة.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل غابت عن افتتاح قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بعدما اضطرت طائرتها من طراز "آيرباص إيه340-300" للهبوط في مدينة كولونيا الألمانية جراء مشاكل تقنية.

وفي أواخر يناير الماضي، علق الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في إثيوبيا لأسباب مشابهة بينما أجبر وزير التنمية غيرد مولر على إلغاء زيارة إلى ناميبيا مطلع العام عقب مشكلات في طائرته.

المصدر: أ ف ب