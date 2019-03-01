 
مباشر

إسلام آباد مستعدة لقبول وساطة روسية مع نيودلهي

أخبار العالم

إسلام آباد مستعدة لقبول وساطة روسية مع نيودلهي
Reuters FAISAL MAHMOOD
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/liya

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، موافقة إسلام آباد على عرض وساطة روسي في تسوية الأزمة مع الهند.

جاء تصريح قريشي ردا على كلام نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس الخميس، عبر فيه عن استعداد موسكو لتقديم ساحة تفاوض للهند وباكستان في حال أبدتا رغبتهما في ذلك.

إقرأ المزيد
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
الخارجية الروسية: موسكو قلقة جدا من تبادل الضربات الجوية بين الهند وباكستان وتأمل في تهدئة الوضع

وقال قريشي: "لافروف عرض الوساطة. لا أعرف ماذا عن الهند، لكني أريد أن أقول لروسيا، إن باكستان مستعدة للجلوس إلى مائدة المفاوضات لتخفيف حدة التوترات".

وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق عن قلقها العميق إزاء تبادل الغارات الجوية بين الهند وباكستان الأربعاء، معبرة عن أملها بالتهدئة السريعة بين الطرفين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وثائق سرية من المخابرات الفرنسية تكشف "أسرارا خطيرة" عن بوتفليقة