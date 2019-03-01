إسلام آباد مستعدة لقبول وساطة روسية مع نيودلهي

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، موافقة إسلام آباد على عرض وساطة روسي في تسوية الأزمة مع الهند.

جاء تصريح قريشي ردا على كلام نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس الخميس، عبر فيه عن استعداد موسكو لتقديم ساحة تفاوض للهند وباكستان في حال أبدتا رغبتهما في ذلك.

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وقال قريشي: "لافروف عرض الوساطة. لا أعرف ماذا عن الهند، لكني أريد أن أقول لروسيا، إن باكستان مستعدة للجلوس إلى مائدة المفاوضات لتخفيف حدة التوترات".

وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق عن قلقها العميق إزاء تبادل الغارات الجوية بين الهند وباكستان الأربعاء، معبرة عن أملها بالتهدئة السريعة بين الطرفين.

المصدر: وكالات