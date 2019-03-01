وزير هندي يتساءل مستنكرا: لماذا لا نستطيع تكرار ما فعله الأمريكيون في باكستان!

في أعقاب الصدام العسكري الجوي بين الهند وباكستان، تطرق وزير هندي إلى العملية الأمريكية التي أدت إلى مقتل أسامة بن لادن عام 2011، مشيرا إلى أن بإمكان بلاده تنفيذ عملية مماثلة.

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ونقلت وسائل أعلام محلية عن وزير المالية الهندي أرون جايتلي قوله في هذا الشأن "أتذكر عندما توجهت فرقة من البحرية الأمريكية إلى أبوت آباد (باكستان) لقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن، فلماذا إذا لا تستطيع الهند ذلك؟"، مضيفا إن مثل هذه الغارة "كانت ضربا من الخيال والأمنيات والإحباط وخيبة الأمل... لكن ذلك ممكن اليوم".

تصريح جايتلي الذي كان يتولى حقيبة الدفاع حتى أواخر عام 2017، جاء عشية القصف المدفعي والمواجهات الجوية في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وكانت نيودلهي أعلنت أن سلاحها الجوي أسقط طائرة حربية باكستانية يفترض أن طرازها "إف - 16"، وأنها فقدت طائرة من طراز "ميغ - 21"، في حين أعلنت إسلام آباد أن مقاتلاتها أسقطت طائرتين حربيتين هنديتين وأسرت طيارا عرضت مشاهد له، ونفت إسقاط طائرة لها.

يذكر أن قوة أمريكية خاصة تحت إشراف الاستخبارات المركزية شنت غارة في عام 2011 على مخبأ ابن لادن في مدينة أبوت آباد في باكستان، حيث قتل ونقلت جثته إلى أفغانستان للتعرف عليها، ومن بعد، وفق الجيش الأمريكي، دفنت الجثة في البحر في غضون 24 ساعة من الوفاة، وفقا للشريعة الإسلامية.

المصدر: وكالات