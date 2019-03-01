نيبينزيا: حق الفيتو بمجلس الأمن يسمح بالحفاظ على السلام العالمي

انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، مشروع القرار الأمريكي حول فنزويلا في مجلس الأمن الدولي، ووصفه بـ" ذروة المسرحية".

إقرأ المزيد

واعتبر أن وجود حق الفيتو، في مجلس الأمن الدولي، يسمح بالحفاظ على السلام في العالم. وشدد نيبينزيا، على أنه لولا ذلك لتحول هذا المجلس إلى تهديد لهذا السلام.

وقال: "التصويت اليوم، مثال ساطع، يدل على أن حق الفيتو، ضروري من أجل الدفاع عن السلام وحق الشعوب في تقرير مصيرها".

ووصف نيبينزيا المشروع الأمريكي، الداعي لانتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا بإشراف مراقبين دوليين، بالنفاق وبأنه "أصبح ذروة" كل نشاط الأمريكيين في هذه القضية.

وفي يوم الخميس، بتوقيت نيويورك (يوم الجمعة بتوقيت موسكو)، صوّت مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار حول حل الأزمة في فنزويلا، حيث تستمر الاحتجاجات والمظاهرات الموالية للرئيس الحالي نيكولاس مادورو، وكذلك المؤيدة لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه قبل أكثر من شهر، كرئيس مؤقت للدولة.

من جانبها، قدمت روسيا للمجلس، مشروع قرار، دعا للدفاع عن استقلال فنزويلا وسيادتها وحل الأزمة الراهنة عبر، "آلية مونتيفيديو".

المصدر: نوفوستي