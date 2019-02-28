أكثر من 100 سفينة حربية تشارك في مناورات "الوطن الأزرق 2019" التركية

واصل الجيش التركي الخميس، أكبر مناورات بحرية في تاريخه، وأجرى تدريبات بفرقاطات وسفن حربية وغواصات في البحر الأسود وبحر إيجة وشرق البحر المتوسط.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن "المناورات التي تستمر 9 أيام ويشارك فيها أكثر من 103 سفينة بحرية، تهدف إلى اختبار استعداد قواعد ومراكز عمليات القيادة البحرية في المياه الإقليمية التركية".

وفي اليوم الثاني من مناورات "الوطن الأزرق- 2019"، أطلقت مدفعية الفرقاطة "بربروس" قذائفها على نماذج لأهداف طافية، فيما أنزلت طائرات هليكوبتر جنودا إلى سطح سفينة، وأرسل آخرون غواصة يتم التحكم فيها عن بعد.

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كما أعلنت وزارة الدفاع، أن كافة الاختبارات نجحت، إذ شملت القصف المدفعي، وإطفاء الحرائق على متن السفن، وإسعاف الجرحى.

وتموضعت الفرقاطة "بربروس" في بحر إيجة شمالي شبه جزيرة جاليبولي بالقرب من حدود تركيا البرية مع اليونان.

وأوشك البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على الدخول في حرب عام 1996 بسبب النزاع على السيادة على عدد من الجزر الصغيرة في بحر إيجة.

المصدر: وكالات