استقالة وزير بريطاني بسبب احتمال تأجيل "بريكست"

أعلن وزير الزراعة البريطاني جورج يوستيس، استقالته من الحكومة بسبب قرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي منح البرلمان تصويتا محتملا على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال يوسيتس في رسالة إلى ماي: "قررت الاستقالة من الحكومة في أعقاب القرار هذا الأسبوع بالسماح بتأجيل خروجنا من الاتحاد الأوروبي".

وحذر يوسيتس، الذي قال إنه سيصوت لصالح اتفاق ماي عندما تعيده إلى البرلمان، من أن أي شروط سيمليها الاتحاد الأوروبي "فيها إذلال آخر لبلدنا".

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وأضاف: "لا يمكننا التفاوض على خروج ناجح ما لم نكن مستعدين للسير عبر الباب.. لذلك يجب علينا أن تكون لدينا الشجاعة، إذا لزم الأمر، لاستعادة حريتنا أولا ثم الحديث بعد ذلك".

وردت ماي في رسالة قائلة: "تركيزنا المطلق يجب أن يكون على الحصول على اتفاق يمكنه أن يحظى بالدعم في البرلمان والمغادرة في الـ 29 مارس".

ووعدت ماي في وقت سابق هذا الأسبوع تحت ضغط من وزراء مؤيدين للاتحاد الأوروبي، بأن المشرعين ستكون لهم كلمة بشأن السعي إلى تمديد فترة التفاوض على المادة 50 إذا رفض البرلمان اتفاقها بشأن بريكست أو خروجا "دون اتفاق" الشهر القادم.

المصدر: رويترز