أوكرانيا تهدد إسرائيل بإعادة فرض تأشيرات الدخول

أعربت الخارجية الأوكرانية عن قلقها إزاء "حقوق الأوكرانيين في إسرائيل"، مؤكدة استعدادها لإعادة النظر في إعفاء المواطنين الإسرائيليين من تأشيرات الدخول.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأوكرانية يكاترينا زيلينكو في مؤتمر صحفي لها، اليوم الخميس: "قبل فترة قليلة سلمنا إلى الجانب الإسرائيلي مذكرة من وزارة الخارجية الأوكرانية، أشير فيها إلى أن حماية حقوق المواطنين الأوكرانيين، بما في ذلك ما يخص رحلاتهم القصيرة وإقامتهم الطويلة الأمد في الخارج، تعتبر من أولويات مجلس الوزراء الأوكراني ووزارة الخارجية".

وأضافت أنه على خلفية الحالات الأخيرة لتوقيف مواطنين أوكرانيين في المطارات الإسرائيلية، كثف الدبلوماسيون الأوكرانيون العمل مع الجانب الإسرائيلي لضمان حقوق الأوكرانيين المسافرين إلى إسرائيل.

وأكدت المتحدثة أنه "في حال انتهاك حقوق السياح والمسافرين الأوكرانيين بشكل منتظم، فسنعيد النظر في شروط السفر للمواطنين، بما في ذلك في جدوى الحفاظ على إعفاء مواطني تلك الدول التي تنتهك حقوق مواطنينا، من تأشيرات الدخول".

وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية تتحدث في الفترة الأخيرة عن زيادة حالات منع مواطني أوكرانيا من دخول الأراضي الإسرائيلية، على الرغم من وجود نظام السفر دون تأشيرات الدخول بين البلدين.

المصدر: تاس