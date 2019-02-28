نتنياهو يرفض اتهامه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات الفساد الموجهة إليه، ووصفها بـ "الكاذبة"، واتهم خصومه بشن حملة سياسية ضده.

وقال نتنياهو في كلمة له، اليوم الخميس: "إنهم يحاولون توجيه 6 تهم متعلقة بالفساد إلي، لكن هذه التهم ستسقط عندما سأجلب العشرات من شهود العيان الذين لم يستجوبوا أبدا".

وأضاف: "الاتهامات كلها كذب.. هناك حملة مطاردة الساحرات، ذات دوافع سياسية"، متهما القوى اليسارية بأنها شنتها ضده. وقال: "إنهم يعرفون أنهم عاجزون عن الفوز علي من خلال التصويت (في الانتخابات)".

وتحدث نتنياهو عن لقائه الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك عن تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له. وقال إن "هذه العلاقة المتميزة مع قادة العالم ليست شأنا قليلا، وخلال سنوات طويلة ساعدتني في ضمان أمننا والحفاظ على بلادنا".

وتابع أن "السياسات التي انتهجتها مع أصدقائي في الليكود أفضت إلى أفضل عقد من السنين في تاريخ إسرائيل من حيث الأمن والعلاقات الخارجية والاقتصاد وشتى المجالات".

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ونوه نتنياهو بأن "بيت الورق هذا سينهار... واعتزم مواصلة خدمة الشعب والبلاد كرئيس وزراء لسنوات طويلة في المستقبل، لكن هذا يتوقف على الشعب".

وكان المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت قد أعلن أن نتنياهو سيواجه الاتهام في جميع قضايا الفساد الثلاث المفتوحة ضده (الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة) وستعقد مرافعات قضائية بشأن ذلك، علما بأن المحكمة العليا رفضت طلب حزب الليكود تأجيل محاكمة نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 9 أبريل المقبل.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية