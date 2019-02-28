في اتصال مع مودي.. بوتين يأمل بتسوية الأزمة بين الهند وباكستان في أسرع وقت

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أجريا اليوم اتصالا هاتفيا، عبر خلاله بوتين عن أمله بتسوية الأزمة بين الهند وباكستان في أسرع وقت ممكن.

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وأضاف المكتب الإعلامي للكرملين في بيان صدر عقب المكالمة الهاتفية أن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي ناقشا أيضا مجموعة من المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الثنائية للبلدين.

وأكد الطرفان اهتمامهما بتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما فيها العسكري-التقني، في حين شدد بوتين على التطور الناجح للتعاون الروسي-الهندي على نحو يتماشى مع "الشراكة الاستراتيجية المتميزة" بين البلدين.

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وقدم بوتين مجددا تعازيه للشعب الهندي بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم 14 فبراير عسكريين هنود وأسفر عن مقتل 45 منهم.

وفي هذا السياق، استنكر الجانبان الإرهاب الدولي وجميع أشكال دعمه، وشددا على وجوب تعزيز "الحرب بلا هوادة" ضد خطر الإرهاب.

ودعا الرئيس الروسي محاوره الهندي إلى المشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي سيعقد في مدينة فلاديفوستوك في سبتمبر 2019، بصفة الضيف الرئيسي.

واتفق بوتين ومودي على مواصلة الاتصالات الشخصية بينهما.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الهندي، في بيان صدر عن حكومة بلاده، عن شكره للرئيس بوتين على دعمه القوي للجهود التي تبذلها الهند في مكافحة الإرهاب العابر للحدود.

وشدد مودي على عزم الهند تعزيز التعاون مع روسيا في مواجهة الإرهاب باعتبار المسألة إحدى ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

المصدر: الكرملين + نوفوستي