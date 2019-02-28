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رئيس الوزراء الهندي: سنقف كالصخرة في وجه "هجوم الأعداء"

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رئيس الوزراء الهندي: سنقف كالصخرة في وجه
Reuters
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (صورة أرشيفية)
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طلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أول ظهور له بعد اندلاع الأزمة بين بلاده وباكستان، من الشعب الهندي "الوقوف كـ "حائط في وجه هجوم الأعداء".

وقال مودي: " أدعو الشعب إلى التوحد.. لأن العدو يسعى إلى زعزعة استقرار الهند"... "البلاد برمتها متحدة وتقف إلى جانب جنودنا. والعالم ينظر إلى إرادتنا الموحدة، ونحن نؤمن بقدرات قواتنا".

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وأضاف خلال كلمة أمام أعضاء حزبه: "يجب الوقوف في وجه هدفهم (الأعداء)، يجب على كل هندي أن يقف كالحائط، وكالصخرة".

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن مودي لم يذكر باكستان بالاسم خلال كلمته، التي جاءت عقب تصاعد العنف بين البلدين على خلفية إسقاط متبادل لطائرات عسكرية قرب الحدود مع كشمير.

المصدر: أ ف ب

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