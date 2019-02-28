الدوحة تدعو نيودلهي وإسلام آباد لتغليب صوت الحكمة

دعت قطر كلا من الهند وباكستان إلى ضبط النفس وعدم التصعيد، وذلك عقب تصاعد التوتر مؤخرا بين الجارتين النوويتين، إثر إسقاط مقاتلتين هنديتين اخترقتا أجواء إسلام آباد.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان صدر عنها أن قطر تراقب تطورات الأحداث بين الهند وباكستان "بكثير من القلق"، داعية جميع أطراف النزاع إلى "ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة".

ورحبت الخارجية بالدعوات التي أطلقها مسؤولون في البلدين لحلّ الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية وعدم التصعيد".

وشددت قطر على أنه "للبلدين وزن وتأثير كبير في محيطهما لذا فإن قطر تتمنى على حكومتي البلدين أن تنهضا بالمسؤولية التي تقوم على عاتقهما كقوتين كبيرتين بما يحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي ومصلحة الشعبين".

جدير بالذكر أن الدعوة القطرية تأتي بعد إعلان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن نظيره السعودي إبراهيم العساف سيصل إلى باكستان حاملا رسالة خاصة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي زار الهند وباكستان مؤخرا.

المصدر: وكالات