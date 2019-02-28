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بكين تجدد دعوتها إسلام آباد ونيودلهي لوقف التصعيد

أخبار العالم

بكين تجدد دعوتها إسلام آباد ونيودلهي لوقف التصعيد
Reuters
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
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أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن قلق بلاده إزاء التوتر بين إسلام آباد ونيودلهي، داعيا الهند وباكستان إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.

وأعرب وانغ في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي عن "قلقه العميق" للمواجهة الجوية بين البلدين مؤخرا، وأمله في أن يتحلى البلدان "بضبط النفس وينفذا التزاماتهما بصدق لمنع تدهور الوضع".

وتصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين صباح أمس الأربعاء، بعد إعلان باكستان إسقاطها مقاتلتين هنديتين اخترقتا أجواءها، وأسرها طيارين اثنين، بعد غارة شنتها الهند على معسكر تدريب تابع لجماعة "جيش محمد" الإرهابية في الأراضي الباكستانية.

كما أعلنت الخارجية الهندية أنها أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، وفقدت نيودلهي بدورها مقاتلة "ميغ-21" أسقطها الجيش الباكستاني.

وتشهد العلاقات الهندية الباكستانية توترا شديدا منذ 14 فبراير، حين قتل 41 عسكريا هنديا في كشمير بهجوم انتحاري تبنته جماعة "جيش محمد" في باكستان، واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالضلوع في الهجوم، وهو اتهام سارعت الحكومة الباكستانية إلى نفيه.

المصدر: وكالات

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