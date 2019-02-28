كوهين يهاجم ترامب ويصفه بالـ"الغشاش والمحتال"

هاجم المحامي مايكل كوهين موكله السابق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفه بـ"المحتال والغشاش"، معربا عن "خجله للعمل معه".

وقال كوهين أمس الأربعاء في تصريحات قبل جلسة استماع أمام الكونغرس: "ترامب شخص عنصري ومحتال وغشاش، ورجل عصابات كلفني بدفع أموال لممثلة إباحية وشراء ذمتها".

وأضاف: "ترامب ترشح للرئاسة ليجعل علامته التجارية عظيمة وليس لجعل بلدنا عظيما. لم تكن لديه أي رغبة أو نية في قيادة هذا البلد، وإنما كان يريد فقط الترويج لنفسه وبناء ثروته وقوته".

وأشار كوهين إلى أن ترامب أمره بدفع مبلغ مالي لنجمة أفلام إباحية كان على علاقة بها، بالإضافة إلى الكذب على زوجته ميلانيا في هذا الموضوع وهو ما فعله، وتابع: "الكذب على السيدة الأولى هو واحد من أكبر أسباب ندمي".

كما اعترف كوهين بأنه قدم إفادات كاذبة أمام الكونغرس بشأن بناء ناطحة سحاب في موسكو تابعة لترامب.

وحاول ترامب أمس الأربعاء أن ينأى بنفسه عن مايكل كوهين، وكتب: "كوهين كان واحدا بين العديد من المحامين الذين مثّلوني للأسف".

جدير بالذكر أنه سبق لكوهين أن اعترف في أغسطس الماضي بانتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية لترامب بدفع الأموال لعدة نساء مقابل صمتهن عن علاقات جنسية معه.

المصدر: وكالات