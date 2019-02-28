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موسكو تطرح مشروع قرار بديل حول فنزويلا

أخبار العالم

موسكو تطرح مشروع قرار بديل حول فنزويلا
Reuters CARLO ALLEGRI
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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دعت موسكو في مشروعها لقرار مجلس الأمن الدولي حول الأزمة الفنزويلية لتسوية الفنزويليين أزمتهم بأنفسهم عبر الحوار وبعيدا عن التدخل العسكري.

وأعربت روسيا في المشروع عن "قلق موسكو إزاء التهديدات باستخدام القوة بهدف النيل من وحدة أراضي فنزويلا واستقلالها السياسي".

كما يشدّد المشروع الروسي على "ضرورة الاحترام التام للمبادئ الإنسانية والحياد وعدم الانحياز والاستقلال في توفير المساعدات الإنسانية".

ويحث المشروع مجلس الأمن على الاعتراف بـ"الدور الرئيسي للحكومة الفنزويلية في تنظيم وتنسيق ومساندة وتنفيذ جهود ومبادرات المعونة الدولية على أراضيها"، مطالبا بأن يتم إدخال المساعدات "بموافقة كاراكاس وبناء على طلبها فقط".

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وتقترح موسكو على مجلس الأمن دعوة طرفي النزاع في فنزويلا لإيجاد حل سياسي سلمي لمشاكل البلاد وقفا لأحكام الدستور.

وتوقع مصدر دبلوماسي أممي أن يطرح المشروع الروسي على التصويت خلال اجتماع مجلس الأمن اليوم الخميس بعد التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن ودعت فيه لإجراء انتخابات رئاسية جديدة تحت إشراف دولي وفتح الأبواب أمام إدخال المساعدات لإنهاء "الأزمة الإنسانية" في فنزويلا.

المصدر: وكالات

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