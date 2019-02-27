مصادر: إيرباص تعتزم إزالة مكونات ألمانية من طائرة حربية تصنعها

قررت شركة "إيرباص" إعادة تصميم طائرة النقل العسكرية "كاسا سي 295" التي تصنعها في إسبانيا لإزالة المكونات الألمانية منها، وذلك تجنبا لحظر فرضته برلين على تصدير الأسلحة للسعودية.

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واتخذت ألمانيا قرار أحاديا في أكتوبر برفض منح أي تراخيص مستقبلية لتصدير أسلحة للسعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وتجميد تسليم العتاد الذي جرت الموافقة عليه بالفعل. وتتيح الاتفاقات القائمة لبرلين وقف تصدير الأسلحة التي تتضمن مكونات ألمانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في شركة "إيرباص" قوله: "نعكف حاليا على إعادة تصميم الطائرة لإخراج المكونات الألمانية" التي تقدر نسبتها في الطائرة بنحو 4 بالمئة.

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وقال مصدر آخر في "إيرباص" للوكالة إنه سيكون من الصعب بل من المستحيل إعادة تصميم الطائرة المقاتلة "يوروفايتر تايفون" التي يبلغ حجم المكونات الألمانية الصنع فيها نحو الثلث.

وقد أوقفت ألمانيا جميع صادراتها من الأسلحة للسعودية ردا على مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد فريق أمني سعودي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر الماضي.

المصدر: رويترز